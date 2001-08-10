Более 760 сахалинских пенсионеров получили компенсацию проезда к местам отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года региональное Отделение Социального фонда России компенсировало проезд к месту отдыха и обратно 769 неработающим пенсионерам-северянам. Получить такую компенсацию могут не все, а только те, кто получает страховые пенсии по старости или по инвалидности и живёт в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, закон предлагает пенсионерам два способа. Первый – купить билеты самостоятельно, а после поездки подать заявление и получить компенсацию расходов. Второй – прийти в любую клиентскую службу Отделения, взять специальные талоны и обменять их на проездные билеты в кассе.
Управляющий Отделением Надежда Синицына пояснила: при получении талонов пенсионеру не нужно тратить свои деньги на билеты и потом отчитываться. Если человек планирует ехать на поезде или комбинировать авиаперелёт с железной дорогой, талоны выдают на оба вида транспорта. Также можно совмещать способы: часть пути проехать по талонам, а за другую часть получить компенсацию за самостоятельно купленные билеты.
Компенсацию производят один раз в два года. Она распространяется на проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом, междугородними автобусами и даже на личном автомобиле. За подробностями пенсионеры могут обратиться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная – по будням с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 10:48 Вчера Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 20 Апреля Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 20 Апреля Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?