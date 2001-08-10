Более 760 сахалинских пенсионеров получили компенсацию проезда к местам отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года региональное Отделение Социального фонда России компенсировало проезд к месту отдыха и обратно 769 неработающим пенсионерам-северянам. Получить такую компенсацию могут не все, а только те, кто получает страховые пенсии по старости или по инвалидности и живёт в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, закон предлагает пенсионерам два способа. Первый – купить билеты самостоятельно, а после поездки подать заявление и получить компенсацию расходов. Второй – прийти в любую клиентскую службу Отделения, взять специальные талоны и обменять их на проездные билеты в кассе.

Управляющий Отделением Надежда Синицына пояснила: при получении талонов пенсионеру не нужно тратить свои деньги на билеты и потом отчитываться. Если человек планирует ехать на поезде или комбинировать авиаперелёт с железной дорогой, талоны выдают на оба вида транспорта. Также можно совмещать способы: часть пути проехать по талонам, а за другую часть получить компенсацию за самостоятельно купленные билеты.

Компенсацию производят один раз в два года. Она распространяется на проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом, междугородними автобусами и даже на личном автомобиле. За подробностями пенсионеры могут обратиться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная – по будням с 9 до 17 часов.