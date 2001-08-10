Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
17:14, | Новости общества Сахалина и Курил

В школе села Гастелло прошел День открытых дверей и экологических знаний

В школе села Гастелло прошел День открытых дверей и экологических знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все уроки и внеклассные мероприятия были посвящены теме экологии, что позволило ребятам не только узнать что-то новое, но и почувствовать себя частью большого дела по сохранению природы.

На мероприятии присутствовали гости из пяти общеобразовательных учреждений и специалисты методической службы.

 Педагоги провели открытые уроки по ОБЗР и обществознанию. Для учеников 4 класса организовали внеклассное мероприятие «Экологический калейдоскоп». Приятным подарком для детей стал экотворческий круиз «Путешествие в мир природы», подготовленный сотрудниками поронайской библиотеки.

 ️Коллаборация биологии и информатики была представлена на уроке «Экоинфознак». Урок прошёл в формате деловой игры «Арт‑агентство по изготовлению знаков». Старшеклассники выступили в роли директора, заместителя и дизайнеров, а гости исполнили роль заказчиков знака по охране труда.

 В фойе школы развернулась акция «Меняй пластиковую крышку или батарейку на конфетку», в которой приняли участие все желающие.

Гостям была представлена выставка подделок из вторсырья.

 Завершилось мероприятие подведением итогов профориентационной и экологической работы школы. Гости положительно оценили прошедшее мероприятие.

