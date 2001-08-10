17:14
В школе села Гастелло прошел День открытых дверей и экологических знаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все уроки и внеклассные мероприятия были посвящены теме экологии, что позволило ребятам не только узнать что-то новое, но и почувствовать себя частью большого дела по сохранению природы.
На мероприятии присутствовали гости из пяти общеобразовательных учреждений и специалисты методической службы.
Педагоги провели открытые уроки по ОБЗР и обществознанию. Для учеников 4 класса организовали внеклассное мероприятие «Экологический калейдоскоп». Приятным подарком для детей стал экотворческий круиз «Путешествие в мир природы», подготовленный сотрудниками поронайской библиотеки.
️Коллаборация биологии и информатики была представлена на уроке «Экоинфознак». Урок прошёл в формате деловой игры «Арт‑агентство по изготовлению знаков». Старшеклассники выступили в роли директора, заместителя и дизайнеров, а гости исполнили роль заказчиков знака по охране труда.
В фойе школы развернулась акция «Меняй пластиковую крышку или батарейку на конфетку», в которой приняли участие все желающие.
Гостям была представлена выставка подделок из вторсырья.
Завершилось мероприятие подведением итогов профориентационной и экологической работы школы. Гости положительно оценили прошедшее мероприятие.
Это читают
10:25 Сегодня Более 1600 нарушений ПДД зафиксировали камеры наблюдения на Сахалине за сутки
09:59 Сегодня На Сахалине зафиксированы первые в 2026 году палы травы
09:08 Сегодня Собака-путешественница самостоятельно передвигается по Петропавловску на автобусах
14:05 Сегодня Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 Вчера Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
