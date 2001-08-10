В Южно-Сахалинске горячим асфальтом ремонтируют улицу Дзержинского

В Южно-Сахалинске дорожные службы приступили к ремонту улицы Дзержинского. Специалисты устраняют дефекты покрытия на участке от Коммунистического проспекта до улицы Буюклы.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, работы стартовали в понедельник. За два дня дорожники отфрезеровали покрытие, а сегодня приступили к укладке нового асфальта большими фрагментами на отрезке от Компроспекта до Карла Маркса.

Главный инженер завода имени М.А. Федотова Артем Мисюркеев пояснил: в первый день специалисты заасфальтируют 1200 квадратных метров, на следующий день объём вырастет до 1800 квадратов. На эти цели подрядчик потратит порядка 400 тонн асфальтобетонной смеси. На объекте работает асфальтоукладчик, два катка разного веса и бригада из пяти человек. Проезд по улице Дзержинского откроют уже завтра к вечеру.

Специалисты отмечают: укладка асфальта большими картами позволяет выполнять работы быстрее и качественнее. Минимизация швов и стыков увеличивает срок службы полотна. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести дороги областного центра в порядок к майским праздникам. Основной объём ямочного ремонта в центральной части города подрядчики планируют завершить до 1 июня. Мэр Сергей Надсадин лично контролирует ход обновления дорожного покрытия и регулярно проводит инспекции на ремонтируемых участках.

Параллельно завод имени М.А. Федотова ведёт работы на улице Чехова – от Хабаровской до Компроспекта. Там дорожники уже завершили асфальтирование основного полотна и сейчас приводят в порядок парковочные карманы. Всего на этом объекте специалисты обновили порядка 2,5 тысячи квадратных метров покрытия. В ближайших планах дорожных служб – ремонт улицы Карла Маркса на отрезке от Вокзальной до Амурской. Чтобы не создавать помех движению общественного транспорта, работы здесь подрядчик будет вести в ночное время.