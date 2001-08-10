Юная артистка из Южно-Сахалинска рекомендована в ГИТИС по итогам онлайн-отбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания МТС подвела итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на платформе МТС Линк. Начинающая артистка из Южно-Сахалинска получила рекомендацию к поступлению на актерский факультет. У талантливых дальневосточников есть еще один шанс пройти предварительный кастинг в ГИТИС - 28 и 29 апреля абитуриентов приглашают на очные испытания во Владивостоке, которые пройдут в Приморской филармонии.

Онлайн-отбор талантливых ребят проводила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Всего в мероприятии приняли участие около 100 школьников и студентов колледжей Дальнего Востока и других регионов. Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Во время мероприятия звучали самые разные произведения – от басен Ивана Крылова и Сергея Михалкова, рассказов Антона Чехова и Михаила Булгакова до стихотворений Риммы Казаковой, Иосифа Бродского и Сергея Есенина.

Педагог обращала внимание на обаяние, чувство ритма и умение перевоплощаться. По итогам отбора восемнадцатилетняя Дарья Александровская из Южно-Сахалинска получила высокую оценку педагога и рекомендована на второй тур очных прослушиваний в ГИТИСе в Москве. Дарья проникновенно прочитала стихотворение Евгения Евтушенко «А вы и не догадываетесь», с юмором рассказала басню Крылова «Волк и лисица» и выразительно озвучила отрывок из произведения «Любка» Дины Рубиной.

«В Сахалинской области огромное количество творчески одаренных ребят. В регионе работает более 100 школьных театров, где шлифуют мастерство будущие артисты. Среди победителей конкурсов проекта «Поколение М» мы каждый год видим имена сахалинских участников. Так, в 2023 году одиннадцатиклассник Глеб Нурмухамбетов из Невельска успешно прошел онлайн отбор в рамках проекта «Поколение М», дальнейшие очные испытания и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. В целом, сотрудничество МТС и ГИТИСа дает возможность ребятам по всей стране попробовать свои силы и осуществить свою мечту стать актерами и музыкантами», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Творчество - моя стихия. Я пою, играю на музыкальных инструментах, рисую. Мечта стать актрисой родилась ещё в детстве, когда я впервые посмотрела «Гарри Поттера». Тогда я подумала: «Почему он может, а я нет?» Так появилась любовь к камере, а затем и к сцене - за это спасибо моему классному руководителю, который открыл для меня мир театра. Мои главные вдохновители - педагоги и театры. Я пересматриваю записи спектаклей из разных городов и каждый раз восхищаюсь мастерством актёров. В ближайшем будущем планирую поступить в театральный и развиваться в этой сфере. Учёба станет для меня стартом, а кино и театр — пространством для будущей работы и самореализации. Я очень благодарна МТС за предоставленную возможность пройти онлайн-отбор в ГИТИС», - поделилась участница мероприятия Дарья Александровская.

_________________

О проекте МТС «Поколение М»

«Поколение М» - это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

__________________

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства - ГИТИС - крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.