В городском парке Южно-Сахалинска установят более 20 новых аттракционов включая колесо обозрения

Парк Южно-Сахалинска готовится к новому летнему сезону – открытие запланировали на начало мая. Сейчас сотрудники и неравнодушные горожане проводят плановые работы на территории любимого места отдыха.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, с наступлением весны территория преображается. После зимы сотрудники тщательно убирают аллеи и площадки, восстанавливают порядок. Недавний городской субботник собрал около 200 жителей – они помогли очистить парк от снега и прошлогодней листвы.

Директор парка Илья Прудников отметил: специалисты постепенно возвращают парку летний облик – расставляют и обновляют скамейки, урны и малые архитектурные формы. Следующий этап – более серьёзное обновление инфраструктуры, включая ремонт лодочной станции и покрытия пешеходных дорожек. Основные работы планируют завершить к лету.

Параллельно идёт работа в рамках концессионного соглашения между муниципалитетом и ООО «Парк аттракционов». Концессионер уже заказал современные карусели и аттракционы. Начиная с этого года, парк постоянно будет пополняться новыми развлекательными объектами.

Согласно соглашению, здесь появятся более 20 аттракционов, включая колесо обозрения – сейчас специалисты ведут проектные работы для его фундамента.

Управляющий ООО «Парк аттракционов» Антон Батюк подчеркнул: работы по монтажу оборудования идут в детской зоне. Компания привлекает опытных сертифицированных специалистов. Безопасность и ответственный подход – главные приоритеты. Всё оборудование проходит тщательные проверки и испытания.