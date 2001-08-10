Туристы на Сахалине стали чаще снимать жильё и готовить еду самостоятельно

Туристы в Сахалинской области предпочитают самостоятельно организовывать свой отдых – снимать жильё и готовить еду вместо посещения кафе и ресторанов. Спрос на услуги гостиниц оказался ниже ожидаемого, хотя поток путешественников в зимние месяцы превысил прошлогодние показатели.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, цены на проживание в гостиницах значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Это и сформировало тренд на самостоятельную организацию отдыха. Заместитель начальника экономического отдела Дмитрий Питиляк пояснил: в региональной сфере гостеприимства ситуация складывается разнонаправленно.

В общественном питании региона показатели в целом выросли, однако ситуация сильно отличается от заведения к заведению. Владельцы далеко не всех кафе и ресторанов отметили прирост числа посетителей. По их мнению, экономный подход к составлению отпускного бюджета заставил некоторых гостей Сахалинской области чаще ходить за едой в продуктовые магазины, а не в заведения общепита.

На динамику спроса также влияет высокая сберегательная активность самих сахалинцев. Объём средств населения в банках на 1 марта 2026 года в годовом выражении увеличился на 15 процентов. Кроме того, жители активно погашают ранее накопленную задолженность по потребительским кредитам – портфель за год снизился на 5,8 процента. Данные для апрельского доклада «Региональная экономика» Банк России получил в ходе мониторинга почти 15 тысяч предприятий, в том числе порядка 200 компаний из Сахалинской области.