Вице-мэр Вячеслав Кожухов проверил объекты ЖКХ в планировочном районе Луговое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов проинспектировал объекты ЖКХ и благоустройства в планировочном районе Луговое. Администрация города продолжает отрабатывать обращения горожан, поступившие в ходе встреч с руководством региона и города.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, первым объектом объезда стал водозабор «Луговое». Специалисты запланировали здесь ремонт фильтров и замену сетей. Эти мероприятия повысят качество водоснабжения. Исторически разные части района получали воду из разных источников. Сейчас администрация поэтапно переводит район на единую систему.

В прошлом году специалисты переключили на водозабор «Луговое» южную часть. В планах на 2026 год – перевод центра, а в перспективе и севера. Представители «РВК-Сахалин» отметили: технические сложности из-за перебоев с электричеством они уже устранили.

Участники инспекции проверили игровую площадку на улице Гайдука. Специалисты выявили замечания к состоянию малых архитектурных форм и содержанию спортивной зоны.

Затем делегация посетила спортплощадку на улице Дружбы, 10. В прошлом году подрядчики обновили объект – уложили современное покрытие. Жители попросили увеличить высоту ограждения, чтобы мячи не вылетали за пределы зоны. Специалисты МАУ «Спортивный город» взяли этот сигнал в работу.

Ещё одной точкой притяжения жителей стала новая комплексная площадка в мордовском поселке на 2-й Строительной. Горожане выступили инициаторами её строительства. Осмотр подтвердил: дренажная система справляется с нагрузкой – покрытие остаётся сухим.

Вице-мэр Вячеслав Кожухов подвёл итоги: все задачи чиновники держат на контроле. Администрация запланировала субботник в районе новой площадки на 25 апреля.