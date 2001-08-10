Военнослужащие на Сахалине отработали эвакуацию раненого из "красной зоны"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине завершили очередные занятия по тактической медицине. На полигоне «Троицкий» бойцы отработали экстренную эвакуацию условно раненого товарища из «красной зоны» в безопасное место.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, опытные инструкторы с реальным боевым опытом руководят тренировками. По легенде учения, группа эвакуации высаживается с боевой машины и начинает движение в сторону «красной зоны». Каждый боец следит за своим сектором и наблюдает за небом – противник может применить беспилотники. В окопе военнослужащие обнаруживают раненого товарища и экстренно накладывают жгуты на раненые конечности. Группа не задерживается на месте и сразу уходит по заранее изученному маршруту в более безопасную «жёлтую зону».
Дойдя до ближайшего укрытия – небольшого здания, бойцы снимают с раненого тяжёлую экипировку. Затем военнослужащие проводят тщательный осмотр, обрабатывают раны и делают перевязку. Бойцы готовят пострадавшего к переноске на носилках до эвакуационной машины и укрывают его термоодеялом. Во время движения группы инструктор неожиданно бросает учебную гранату и так оценивает действия бойцов в экстренной ситуации. Для создания обстановки, приближенной к боевой, инструкторы также используют средства имитации и дымы.
Завершается занятие погрузкой условно раненого товарища и эвакуационной группы на броню. После этого инструктор доводит до бойцов недостатки, которые они допустили на этапах эвакуации. Курс тактической медицины обязателен для каждого военнослужащего вне зависимости от занимаемой должности. Занятия на полигоне «Троицкий» проходят с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:59 Сегодня На Сахалине зафиксированы первые в 2026 году палы травы
10:25 Сегодня Более 1600 нарушений ПДД зафиксировали камеры наблюдения на Сахалине за сутки
09:08 Сегодня Собака-путешественница самостоятельно передвигается по Петропавловску на автобусах
10:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 Вчера Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?