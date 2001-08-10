Военнослужащие на Сахалине отработали эвакуацию раненого из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине завершили очередные занятия по тактической медицине. На полигоне «Троицкий» бойцы отработали экстренную эвакуацию условно раненого товарища из «красной зоны» в безопасное место.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, опытные инструкторы с реальным боевым опытом руководят тренировками. По легенде учения, группа эвакуации высаживается с боевой машины и начинает движение в сторону «красной зоны». Каждый боец следит за своим сектором и наблюдает за небом – противник может применить беспилотники. В окопе военнослужащие обнаруживают раненого товарища и экстренно накладывают жгуты на раненые конечности. Группа не задерживается на месте и сразу уходит по заранее изученному маршруту в более безопасную «жёлтую зону».

Дойдя до ближайшего укрытия – небольшого здания, бойцы снимают с раненого тяжёлую экипировку. Затем военнослужащие проводят тщательный осмотр, обрабатывают раны и делают перевязку. Бойцы готовят пострадавшего к переноске на носилках до эвакуационной машины и укрывают его термоодеялом. Во время движения группы инструктор неожиданно бросает учебную гранату и так оценивает действия бойцов в экстренной ситуации. Для создания обстановки, приближенной к боевой, инструкторы также используют средства имитации и дымы.

Завершается занятие погрузкой условно раненого товарища и эвакуационной группы на броню. После этого инструктор доводит до бойцов недостатки, которые они допустили на этапах эвакуации. Курс тактической медицины обязателен для каждого военнослужащего вне зависимости от занимаемой должности. Занятия на полигоне «Троицкий» проходят с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.