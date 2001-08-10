Работодатели Сахалина получат до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работодатели Сахалинской области получат до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для участников специальной военной операции с инвалидностью. Предприятия смогут оформить эту субсидию как на своих сотрудников, которые возвращаются после демобилизации, так и при найме новых работников из этой категории.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, региональные власти выстроили систему помощи участникам СВО и членам их семей по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Эта система включает трудоустройство, переобучение и индивидуальное сопровождение. Выделенные средства работодатели направят на покупку, монтаж и установку оборудования для одного специального рабочего места.
Специалисты Кадрового центра помогают работодателям оформить субсидию. Они также содействуют в подборе кандидатов и сопровождают соискателей на всех этапах трудоустройства. Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила: сотрудники центра помогают участникам СВО составить резюме, подобрать вакансии, пройти профориентацию, социальную адаптацию и получить психологическую поддержку. При необходимости карьерные консультанты дают направление на бесплатное профессиональное обучение. Такой же адресный подход действует и в работе с работодателями, которые готовы создавать специальные рабочие места.
Жители островного региона могут получить подробную информацию о порядке оформления субсидии и оборудовании рабочих мест для ветеранов СВО в любом филиале Кадрового центра. С начала 2026 года в Сахалинской области уже нашли работу 33 ветерана и восемь членов их семей. Еще 21 человек проходит профобучение.
09:59 Сегодня На Сахалине зафиксированы первые в 2026 году палы травы
10:25 Сегодня Более 1600 нарушений ПДД зафиксировали камеры наблюдения на Сахалине за сутки
09:08 Сегодня Собака-путешественница самостоятельно передвигается по Петропавловску на автобусах
10:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 Вчера Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
