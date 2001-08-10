Работодатели Сахалина получат до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работодатели Сахалинской области получат до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для участников специальной военной операции с инвалидностью. Предприятия смогут оформить эту субсидию как на своих сотрудников, которые возвращаются после демобилизации, так и при найме новых работников из этой категории.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, региональные власти выстроили систему помощи участникам СВО и членам их семей по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Эта система включает трудоустройство, переобучение и индивидуальное сопровождение. Выделенные средства работодатели направят на покупку, монтаж и установку оборудования для одного специального рабочего места.

Специалисты Кадрового центра помогают работодателям оформить субсидию. Они также содействуют в подборе кандидатов и сопровождают соискателей на всех этапах трудоустройства. Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила: сотрудники центра помогают участникам СВО составить резюме, подобрать вакансии, пройти профориентацию, социальную адаптацию и получить психологическую поддержку. При необходимости карьерные консультанты дают направление на бесплатное профессиональное обучение. Такой же адресный подход действует и в работе с работодателями, которые готовы создавать специальные рабочие места.

Жители островного региона могут получить подробную информацию о порядке оформления субсидии и оборудовании рабочих мест для ветеранов СВО в любом филиале Кадрового центра. С начала 2026 года в Сахалинской области уже нашли работу 33 ветерана и восемь членов их семей. Еще 21 человек проходит профобучение.