Школьники из Южно-Сахалинска победили в региональном этапе всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда школьников из Южно-Сахалинска создала проект по переработке картона в топливные брикеты и победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Инженерные кадры России». В мае 2026 года ребята отправятся в Челябинск защищать честь Сахалинской области на федеральном уровне.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии областного центра, где учится команда «Квант классик», путь к победе занял два месяца напряжённой работы. Четвероклассник Дмитрий Ким, главный конструктор проекта, пояснил: идея родилась из анализа реальных потребностей региона – на Сахалине почти нет глубокой переработки картона. Капитан команды, пятиклассник Слава Ташуян, полностью автоматизировал процесс. Он запрограммировал датчики и сделал так, что человеку нужно только подавать сырьё – остальное машина делает сама.

На региональном этапе выступили 69 школьников из семи муниципалитетов. Профессионалы отрасли высоко оценили технические характеристики линии. Руководитель одной из компаний-переработчиков Андрей Шмидт назвал проект классным и актуальным.



Специалист по работе со вторичными ресурсами Анастасия Ченских добавила: на островах формируется рынок переработки, где сырьё превращается в востребованный продукт, а инициатива ребят – готовое технологическое звено для экономики. Педагог по робототехнике Ольга Колисниченко подчеркнула: ребята сами разработали проект от начала до конца, проводили исследования и создавали прототипы.