В Сахалинской библиотеке прошла весенняя серия мастер-классов по печатной графике

В главной островной библиотеке прошла весенняя серия занятий по печатной графике. Мастер-классы состоялись в студии «Печатня за углом» в рамках проекта «Гений места».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, занятия провела участница проекта и наставник Лариса Бородина. Гости мастер-классов освоили технику высокой печати на линолеуме и поработали с профессиональными инструментами – стамесками, штихелями и клюкарзами. Под руководством наставника каждый создал собственные композиционные оттиски. Печать выполняли на разных видах бумаги с помощью офортного станка, а также на ткани – здесь использовали ручной пресс (барэн).

Особое внимание на занятиях уделили краеведению, экологии и актуальным праздничным датам. Среди готовых работ – композиции «Сахалинский код в молодежной моде», «Тепло домашнего очага», «Шуточный коллаж» и другие.

Проект «Гений места» набирает популярность у молодёжи и семей с детьми. Организаторы планируют новые встречи и мастер-классы. Записаться и задать вопросы можно по телефону: 8 (4242) 45-25-26.