Студенты из пяти городов России соревнуются в аэровокзале Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска стал площадкой для межрегионального тура чемпионата «Профессионалы». Студенты соревнуются в трёх компетенциях: транспортная безопасность на воздушном транспорте, сервис на воздушном транспорте и бортпроводник.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, для участников обустроили несколько рабочих зон. В зоне входного досмотра ребятам выделили интроскопы и металлодетекторы. В зале регистрации установили автоматизированные стойки. Но к работе с техникой конкурсанты приступут только в конце состязаний. Сначала им предстоит сдать теорию – знание стандартов и документов, а также пройти досмотр и оформить пассажиров и багаж вручную.
Заведующая отделением «Сервис на транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко подчеркнула – аэровокзал остаётся самым технологичным терминалом на Дальнем Востоке и в России. Она поблагодарила руководство комплекса за помощь в организации чемпионата и доступ к передовым технологиям.
В этом году межрегиональный тур собрал 25 участников. За победу борются студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа, а также молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска и Владивостока. Оценивают конкурсантов опытные отраслевые эксперты, в том числе с Сахалина.
Директор по персоналу аэровокзала Дарья Моногарова отметила – компания с удовольствием открывает площадки для чемпионата. Лучших участников приглашают на стажировку, причём не только сахалинских студентов, но и молодых людей из других регионов.
Отдельная история – инспектор по досмотру аэровокзала Арина Кирносова. Она проходит испытания вместе со студентами, но вне зачёта. Эксперты уже отобрали её для участия в финале, а межрегиональный тур для неё стал тренировкой перед главным этапом. Арина – единственный представитель отрасли, который будет защищать честь области на национальном финале для индустрии. Её соперниками станут специалисты из Шереметьево, Пулково и Кольцово. Встретятся они осенью в Санкт-Петербурге.
Туда же отправятся лучшие студенты по итогам межрегионального чемпионата. Имена победителей объявят в субботу, 18 апреля.
