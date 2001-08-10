Льготные авиабилеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточники полностью выкупили все льготные билеты «Аэрофлота». На данный момент квота исчерпана, сообщает ТК "41 Регион".

Стоимость перелёта для обладателей прописки в ДФО составляла 10 200 рублей. В период с января по март 2026 года авиакомпания перевезла на дальневосточных маршрутах более 600 тысяч человек.

В этом году со скидкой в столицу России улетят на 4% пассажиров, чем в 2025.