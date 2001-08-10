За сутки на Сахалине автоинспекторы задержали пять пьяных водителей
10:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Льготные авиабилеты "Аэрофлота" для дальневосточников закончились

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточники полностью выкупили все льготные билеты «Аэрофлота». На данный момент квота исчерпана, сообщает ТК "41 Регион".

Стоимость перелёта для обладателей прописки в ДФО составляла 10 200 рублей. В период с января по март 2026 года авиакомпания перевезла на дальневосточных маршрутах более 600 тысяч человек.

В этом году со скидкой в столицу России улетят на 4% пассажиров, чем в 2025.

