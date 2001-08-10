Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
Госавтоинспекторы провели викторину для юных сахалинцев

В Сахалинской областной детской библиотеке прошла викторина по правилам дорожного движения. Школьникам в игровой форме напомнили, как безопасно вести себя на улице.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, в мероприятии участвовали сотрудники управления. Они объяснили детям основные требования правил дорожного движения, значение знаков, а также рассказали, как правильно вести себя пешеходам и пассажирам.

В завершение встречи полицейские вручили школьникам тематические раскраски. Такие занятия помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия с участием детей и формируют у них навыки безопасного поведения на дороге.

 

