Госавтоинспекторы провели викторину для юных сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной детской библиотеке прошла викторина по правилам дорожного движения. Школьникам в игровой форме напомнили, как безопасно вести себя на улице.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, в мероприятии участвовали сотрудники управления. Они объяснили детям основные требования правил дорожного движения, значение знаков, а также рассказали, как правильно вести себя пешеходам и пассажирам.

В завершение встречи полицейские вручили школьникам тематические раскраски. Такие занятия помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия с участием детей и формируют у них навыки безопасного поведения на дороге.