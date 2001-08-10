Госавтоинспекторы провели викторину для юных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной детской библиотеке прошла викторина по правилам дорожного движения. Школьникам в игровой форме напомнили, как безопасно вести себя на улице.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, в мероприятии участвовали сотрудники управления. Они объяснили детям основные требования правил дорожного движения, значение знаков, а также рассказали, как правильно вести себя пешеходам и пассажирам.
В завершение встречи полицейские вручили школьникам тематические раскраски. Такие занятия помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия с участием детей и формируют у них навыки безопасного поведения на дороге.
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
Выбор редакции
- 14:45 Вчера Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
- 11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
