Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени

В Южно-Сахалинске заработал новый онлайн-сервис, который позволяет в режиме реального времени отслеживать все земляные работы в городе. Инструмент интегрировали в платформу цифрового двойника областного центра.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, на интерактивной карте места проведения работ отмечены коричневым цветом. Участки, где благоустройство еще не восстановили, выделены красным. Если нажать на любой объект, появится окно с подробной информацией: кто проводит работы, дата начала и планируемый срок завершения восстановления территории.

Директор управления Максим Лебедев отметил, что главные преимущества новой системы – открытость и актуальность данных. Любой житель может зайти на сайт, найти интересующий участок и получить всю необходимую информацию. При обнаружении нарушений на карте указаны контактные телефоны, по которым можно обратиться.

Данные для онлайн-карты поступают напрямую от организаций, получивших разрешения на проведение работ. Сейчас сервис содержит информацию о раскопках, начавшихся с лета 2025 года, и будет постоянно пополняться. После завершения работ и полного восстановления территории отметка исчезнет с карты. Новый сервис призван не только информировать горожан, но и повысить ответственность организаций, ведущих ремонтные и строительные работы.