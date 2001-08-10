Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на железнодорожном вокзале состоялось мероприятие, посвященное двенадцатой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Акцию «Крымская весна» организовали Дом культуры железнодорожников и волонтерские объединения города.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, для участников подготовили историческую викторину. Все желающие могли написать письма бойцам специальной военной операции и попробовать создать арт-объекты, символизирующие наступление весны.

Директор Дома культуры железнодорожников Максим Богданов отметил, что дата 18 марта вошла в новейшую историю государства и стала не только национальным праздником, но и символом единства народов. По его словам, это знаковое событие для всех. Он подчеркнул, что сегодня сплочены и люди старшего поколения, и молодежь. Мы гордимся своей страной и своими людьми, добавил Богданов.

Акцию поддержали «серебряные» волонтеры, представители РЖД, активисты Совета молодежи, сотрудники вокзала и пассажиры. Сопредседатель Совета добровольцев при администрации Южно-Сахалинска Тамара Жукова поделилась эмоциями. Она рассказала, что с огромным удовольствием присоединилась к значимому событию. По ее словам, «Крымская весна» важна для всех россиян. Быть гражданином России для нее — это патриотизм. Жукова приехала на Сахалин 55 лет назад. Она отметила, что островитяне чувствуют себя частью огромной страны и все причастны к этому празднику, потому что мы — граждане России.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В результате образовались два новых субъекта страны - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.