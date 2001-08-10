Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске отметили двенадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На улицах областного центра прошла акция «Крымская весна».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, организатором выступил отдел Регионального центра Президентской библиотеки. Помогали волонтеры «Добро.Центра».

Активисты вышли на улицы города, чтобы раздать прохожим информационные буклеты с исторической справкой. Материалы охватывают огромный временной промежуток - от первого тысячелетия до нашей эры до 18 марта 2014 года. Именно в этот день подписали договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

Главная цель проекта - просвещение. Волонтеры рассказывали жителям и гостям города о значении этой даты и важности события, которое изменило историю полуострова.

В отделе Регионального центра Президентской библиотеки отметили, что для них было важно не просто обозначить праздник, а напомнить людям о глубоких исторических корнях, связывающих Крым с Россией. В буклеты вложили информацию, охватывающую тысячелетия, чтобы каждый смог ощутить неразрывную связь времен. Сахалинцы откликнулись: многие благодарили и уходили с улыбкой, унося с собой частичку общей истории.