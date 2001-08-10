В четырех районах Сахалина объявили лавинную опасность

В четырех районах Сахалинской области прогнозируют лавинную опасность. Предупреждение действует 19 и 20 марта. В зоне риска Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Углегорский и Долинский районы. Именно там возможен сход снежных масс.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщили, что силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий возможных лавин, уже готовы к реагированию. Обстановку держат на контроле.

Жителей и гостей региона призывают быть осторожными. Если попали в беду, звоните по единому номеру вызова экстренных служб: 112.