На Сахалине ограничили движение автобусов на трассе от поворота на Чайво до Охи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине утром 3 марта сохраняются ограничения для проезда транспорта на двух участках региональных и федеральных трасс. Дорожные службы ведут расчистку, задействовав более 170 единиц спецтехники.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, полностью закрыт проезд для всех видов транспорта и пешеходов на участке дороги, ведущей к туристической базе «Горный воздух». Речь идет об отрезке протяженностью почти 300 метров на 2-м километре трассы. Движение здесь временно приостановлено.

На федеральной трассе, соединяющей Южно-Сахалинск и Оху, введены ограничения для пассажирского транспорта. Автобусы не ходят на участке с 722-го по 855-й километр, в направлении от поворота на Чайво до Охи. На остальных направлениях проезд для всех видов транспорта открыт.

По информации диспетчерских служб, за сутки аварий на дорогах области не зарегистрировано. Для обеспечения безопасного проезда и ликвидации последствий непогоды на федеральные трассы планировалось вывести 71 машину и 57 рабочих. На региональных дорогах было задействовано 106 единиц техники и 54 человека.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.