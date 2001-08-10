Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2026
Сейчас 22:58
77,27|91,30
Жительница Охи предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток
14:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок трассы Ноглики — Оха закрыли для автобусов из-за метели

Участок трассы Ноглики — Оха закрыли для автобусов из-за метели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Сахалина временно закрыли участок федеральной трассы для пассажирского транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, с 14 часов 2 марта ограничено движение автобусов на отрезке от Ноглик до Охи. Решение принято из-за низовой метели и плохой видимости, которые делают поездки небезопасными.

На закрытом участке дороги выставлены два поста ГИБДД. Сотрудники обеспечивают безопасность и контролируют соблюдение временных ограничений.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок в этом направлении и планировать маршрут с учетом погоды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?