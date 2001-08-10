Участок трассы Ноглики — Оха закрыли для автобусов из-за метели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Сахалина временно закрыли участок федеральной трассы для пассажирского транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, с 14 часов 2 марта ограничено движение автобусов на отрезке от Ноглик до Охи. Решение принято из-за низовой метели и плохой видимости, которые делают поездки небезопасными.

На закрытом участке дороги выставлены два поста ГИБДД. Сотрудники обеспечивают безопасность и контролируют соблюдение временных ограничений.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок в этом направлении и планировать маршрут с учетом погоды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112.