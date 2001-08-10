Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, Сахалинский зооботанический парк проведет для посетителей показательные кормления животных. Гости смогут понаблюдать за поведением обитателей зоопарка в процессе приема пищи и узнать интересные подробности об их рационе и повадках. Мероприятия включены в стоимость обычного входного билета.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации зоопарка, первое событие состоится в пятницу, 28 февраля, в 15:00. В экспозиции «Экзотариум» специалисты проведут показательное кормление йеменских хамелеонов. Эти рептилии известны как прирожденные охотники, использующие засадную тактику. Сотрудники зоопарка расскажут гостям об особенностях их содержания, процессе смены кожного покрова (линьки) и гастрономических предпочтениях.

В субботу, 1 марта, в это же время (15:00) внимание публики переключится на пернатых хищников. На экспозиции «Скала» состоится кормление рыбных филинов по кличке Моня и Филя. Несмотря на говорящее название, рыба — не единственное, что входит в их меню. Как пояснили в зоопарке, зимой эти краснокнижные птицы с особым интересом относятся к другим продуктам. Сотрудники учреждения поделятся с посетителями наблюдениями о том, как зоологи выстраивали диету для своих подопечных и какие «деликатесы» филины предпочитают в холодное время года.