Сахалинские школьники выполнили боевые стрельбы из АК-74
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские школьники применили полученные знания на практике, выполнив боевые стрельбы из автоматов Калашникова. Мастер-класс для подростков провели опытные военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, имеющие опыт участия в специальной военной операции.
Занятия прошли на полигоне "Успеновский" в рамках курса по основам начальной военной подготовки. Перед выходом на огневой рубеж школьники освоили теоретический курс и подробно изучили правила безопасности при обращении со стрелковым оружием. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, ключевую роль в обучении сыграли военнослужащие-участники СВО. Они лично инструктировали ребят, показывая, как правильно приводить автомат к нормальному бою.
На полигоне учащиеся закрепили полученные навыки, выполнив стрельбы по мишеням с различных дистанций. Инструкторы отработали с подростками технику обращения с оружием и наглядно продемонстрировали наиболее эффективные положения для ведения огня. Этот практический этап курса позволил школьникам получить уникальный опыт непосредственно от военных, прошедших специальную военную операцию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
09:42 Сегодня Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя
09:10 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?