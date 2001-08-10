Сахалинские школьники выполнили боевые стрельбы из АК-74

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские школьники применили полученные знания на практике, выполнив боевые стрельбы из автоматов Калашникова. Мастер-класс для подростков провели опытные военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, имеющие опыт участия в специальной военной операции.

Занятия прошли на полигоне "Успеновский" в рамках курса по основам начальной военной подготовки. Перед выходом на огневой рубеж школьники освоили теоретический курс и подробно изучили правила безопасности при обращении со стрелковым оружием. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, ключевую роль в обучении сыграли военнослужащие-участники СВО. Они лично инструктировали ребят, показывая, как правильно приводить автомат к нормальному бою.

На полигоне учащиеся закрепили полученные навыки, выполнив стрельбы по мишеням с различных дистанций. Инструкторы отработали с подростками технику обращения с оружием и наглядно продемонстрировали наиболее эффективные положения для ведения огня. Этот практический этап курса позволил школьникам получить уникальный опыт непосредственно от военных, прошедших специальную военную операцию.