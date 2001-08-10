Военнослужащие Сахалина провели со школьниками соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине состоялись военно-спортивные соревнования "Студенческий десант". Пять команд школьников и студентов из Южно-Сахалинска продемонстрировали навыки в различных дисциплинах, от сборки оружия до расшифровки кодов.

Участники соревнований выполняли задания в сложных зимних условиях, пробираясь через сугробы. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, одной из ключевых задач стала операция по поиску и расшифровке секретного кода. Ребятам нужно было найти спрятанный тубус с цифрами, правильно интерпретировать шифр и передать информацию на базу с помощью средств связи.

Параллельно другие команды демонстрировали умения в оказании первой медицинской помощи, управлении беспилотными летательными аппаратами и метании инженерной кошки. Инструкторами и организаторами соревнований выступили военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения - участники специальной военной операции.

Мероприятие приурочили к памятной дате - годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Военнослужащие поделились с молодежью профессиональным опытом, а участники, как отметил школьник Лев Кирин, успешно справились с большинством поставленных задач.