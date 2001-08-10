Из-за циклона паромную переправу Ванино - Холмск закроют на двое суток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за приближения циклона, который охватит весь Татарский пролив, с 13 января приостановят движение паромов на переправе Ванино - Холмск. По прогнозу метеорологов, паромное сообщение между материком и Сахалином может возобновиться только в первой половине 15 января.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта Сахалинской области, ограничение вводится в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью обеспечения безопасности пассажиров и грузоперевозок. Циклон принесёт в акваторию пролива штормовой ветер и неблагоприятные условия для судоходства.

Пассажирам и перевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок. Специалисты продолжат мониторинг гидрометеорологической обстановки, чтобы своевременно принять решение о возобновлении работы переправы, как только это позволят погодные условия.