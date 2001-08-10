Юные сахалинцы определили сильнейших на финале турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) прошёл финальный этап интеллектуального турнира "360" для школьников и студентов. По результатам семи раундов команда "Надежда" из южно-сахалинской школы №1 опередила всех соперников и заняла первое место.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, финальная игра состоялась 25 декабря и собрала пять команд. За игровыми столами встретились учащиеся городских школ и сборная команда колледжей. Организаторы подготовили семь раундов с вопросами на самые разные темы: от новогодних традиций и литературы до кино, музыки, компьютерных игр и логики.

Перед началом соревнования команды представили заранее подготовленное новогоднее оформление своих столов, что создало в библиотеке праздничную атмосферу. Особый азарт у участников вызвал раунд "на удачу", где выбор одного из четырёх подарков мог принести дополнительные баллы, нейтральное задание или сюрприз, меняющий расстановку сил.

В упорной борьбе команда "Надежда" из школы №1 завоевала кубок победителя. Сборная колледжей "Сковородочка" отстала от лидера всего на два балла и заняла второе место. Третье место досталось команде "Огурцы" из школы №22. Все участники турнира получили сладкие новогодние подарки и сертификаты от партнёра мероприятия - "Первого батутного Космопарка", а победители - дополнительные призы.