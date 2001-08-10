Фонд капремонта Сахалина взыскал с должников более 50 миллионов рублей в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор капитального ремонта на Сахалине в 2025 году взыскал с недобросовестных собственников жилья около 52 миллионов рублей задолженности. Фонд капремонта многоквартирных домов продолжает системную судебную работу, чтобы защитить интересы добросовестных плательщиков и обеспечить финансирование программы.
Для взыскания долгов по взносам на капремонт Фонд активно подает исковые заявления в суд. В текущем году суды удовлетворили подавляющее большинство требований, подтвердив право оператора на взыскание 72,5 миллионов рублей с учетом решений, вынесенных ранее. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Фонда капремонта, значительная часть собственников предпочитает погасить задолженность добровольно сразу после вынесения судебного постановления - таким образом они самостоятельно оплатили более 37 миллионов рублей.
Если должники игнорируют решение суда, региональный оператор передает исполнительные документы в службу судебных приставов. Их действия позволили взыскать в бюджет программы дополнительно около 52 миллионов рублей, включая основную задолженность и судебные издержки. Руководитель Фонда Игорь Бондарев подчеркнул, что этот эффективный механизм обеспечивает справедливость и не позволяет перекладывать бремя содержания общего имущества только на ответственных жильцов. Все взысканные средства Фонд направляет исключительно на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в области.
