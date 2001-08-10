"Аврора" до сих пор не начала продажи билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Хабаровск на 2026 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы массово жалуются на отсутствие билетов из областного центра в Благовещенск, Хабаровск и обратно от "Авроры" на 2026 год. Люди запланировали выезд на материк на зимние каникулы, но теперь переживают, что не смогут вернуться домой. В похожей ситуации оказались и жители других дальневосточных городов, которые собирались встретить Новый год на Сахалине, заблаговременно купив билеты только в одну сторону, - пишет astv.ru.
Редакция astv.ru фиксирует подобные жалобы на протяжении последних нескольких дней. Так, жительница островной столицы 27 декабря летит в Благовещенск, чтобы оттуда отправиться в тур по Китаю. Однако как возвращаться домой в январе - женщина не знает, поскольку продажа билетов от "Авроры" ещё не стартовала.
"Несколько раз звонила в авиакомпанию, там говорят, что расписание на согласовании, ждите. Но ждать времени у нас нет", - прокомментировала островитянка.
Другой читатель рассказал, что с неопределённостью столкнулись и жители Благовещенска: купили билеты на Новый год в Южно-Сахалинск, но планировать обратный путь пока не представляется возможным.
"Когда появятся билеты - не говорят. Сначала обещали открыть продажи в первой декаде декабря, потом "в ближайшее время", сейчас просто рекомендуют ежедневно проверять сайт. Народ в волнении: накупили билетов в Южный на Новый год и теперь не знают, что делать - то ли лететь в надежде, что билеты всё же появятся, то ли сдавать билеты", - отметил очевидец.
Также до сих пор не открылась продажа билетов от "Авроры" и из Южно-Сахалинска в Хабаровск на 2026 год. Но если по этому маршруту в случае острой необходимости ещё можно попытаться вылететь, заплатив другим авиакомпаниям, то с Благовещенском всё сложнее - билетов туда нет ни у одной другой компании. Единственный вариант - отправляться с пересадками и, соответственно, переплатами.
Точную дату старта продажи билетов по указанным маршрутам в "Авроре" затруднились назвать и astv.ru. Пассажирам рекомендовали ждать и мониторить новости от авиакомпании.
