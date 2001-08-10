Строители завершают монтаж модульной котельной в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине активно реализуют программу перевода объектов ЖКХ на экологически чистое топливо. В селе Углезаводск Долинского района строители завершают работы по возведению автоматизированной блочно-модульной котельной, которая будет отапливать голубым топливом социальные и жилые объекты.

Новая котельная мощностью 6,7 МВт обеспечит теплом 14 многоквартирных домов, школу-детский сад, реабилитационный центр, пожарную часть и дом культуры. Строители уже полностью подготовили фундаменты, смонтировали основное здание котельной, дымовую трубу и системы дымоходов. Они также выполнили внутреннюю обвязку технологического оборудования и установили резервуары.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, сейчас подрядная организация завершает устройство системы водоотведения и электроснабжения. После этого строители приступят к благоустройству территории: установят ограждение, проведут озеленение и смонтируют опоры освещения.

Строительство объекта ведут в рамках концессионного соглашения между администрацией муниципалитета и Сахалинской областью. Реализация проекта по созданию современных объектов теплоснабжения продолжает программу прошлого года, когда газовые котельные появились в нескольких населенных пунктах Долинского и Корсаковского округов. Всего в 2025 году в островном регионе планируют построить около 20 новых газовых котельных.