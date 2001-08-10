Студенты СахГУ посетили урок «Толерантность как фактор противодействия ксенофобии»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Толерантность как фактор противодействия ксенофобии» прошёл в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 ноября, в преддверии Международного дня толерантности. Участниками встречи стали студенты СахГУ.

Сотрудники регионального центра Президентской библиотеки, действующего на базе СахОУНБ, рассказали ребятам о том, что толерантность – это глубокая ценность, выражающаяся в милосердии, сострадании, любви к ближнему, справедливости и уважении к различиям. Спикеры подробно рассказали о происхождении термина «ксенофобия» и о том, как она проявляется в повседневной жизни: от слов до действий.

Особое внимание было уделено ответственности за пропаганду экстремизма и распространение ложных сообщений о террористических актах.

В завершение урока студенты посмотрели социальный видеоролик «Я, как и Ты, - Человек» и ответили на вопросы викторины, закрепив новые знания.