Школьники узнали секреты ухода за питомцами от ветеринарного врача
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча «Профессия с добрым сердцем: ветеринария в Сахалинской области» 11 ноября прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в рамках цикла «День профессии». Слушателями стали учащиеся Южно-Сахалинской школы № 5.
Гостем встречи стал ведущий ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Александр Денискин. Спикер поделился историями из профессиональной практики, раскрыв перед школьниками нюансы ежедневной работы ветеринара. Кроме того, он кратко обрисовал путь развития ветеринарного дела в России – от истоков до современных достижений.
Основная часть встречи прошла в формате живого диалога. Ученики активно задавали вопросы, проявляя искренний интерес к заботе о домашних питомцах. Наиболее обсуждаемыми темами стали: питание и уход за кошками, собаками и другими животными, особенности поведения и психологии кошек и собак. Также говорили о содержании экзотических животных и птиц – ребята интересовались, как обеспечить комфортные условия для менее распространённых домашних обитателей. Ветеринар предупредил, что уход за рептилиями значительно сложнее, чем за традиционными домашними животными, и требует специализированных знаний. Многие виды рептилий потенциально опасны и требуют строгого соблюдения правил содержания, гигиены и обращения.
Александр Денискин подробно и доступно ответил на каждый вопрос, поделившись практическими советами и профессиональными наблюдениями.
Мероприятие не только расширило кругозор школьников, но и помогло им взглянуть на профессию ветеринара изнутри, оценив её социальную значимость и многогранность.
