В СахОУНБ стартовали занятия «Основы информационной и цифровой культуры»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первое занятие культурно-образовательной программы «Основы информационной и цифровой культуры» прошло 7 ноября в главной библиотеке островного региона для учащихся вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Южно-Сахалинска.
Встреча была посвящена современному сетевому этикету – ключевым правилам и нормам поведения в цифровом пространстве, необходимым для безопасного и уважительного общения в интернете.
В ходе вводного занятия школьники совершили экскурсию по структурным подразделениям библиотеки, включая Региональный центр Президентской библиотеки, отдел краеведения и Центр информационной и цифровой культуры, а также прослушали лекцию «Современный киберэтикет», подготовленную специалистами СахОУНБ.
Программа рассчитана на учащихся 9–11 классов и включает серию интерактивных уроков, которые пройдут с ноября по декабрь 2025 года.
На ближайших занятиях ребята научатся распознавать цифровых мошенников и защищаться от киберугроз, разберутся, как интернет искажает реальность и как отличать фейки от достоверной информации, изучат основы информационной безопасности и поймут, почему пиратство вредит создателям контента.
Проект направлен на формирование у молодёжи цифровой грамотности, критического мышления и ответственного поведения в онлайн-среде – компетенций, жизненно важных в эпоху цифровой трансформации.
Дополнительная информация и запись организованных групп по телефону +7(4242)45-25-43.
