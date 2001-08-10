В Южно-Сахалинске начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лицее №2 Южно-Сахалинска состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года. Интеллектуальные состязания собрали более 2000 учащихся 7-11 классов из 28 образовательных учреждений города.

Традиционно участниками муниципального этапа стали победители и призеры школьного этапа, который проходил с сентября по октябрь, а также успешные участники прошлогодних олимпиад.

В течение двух месяцев школьникам предстоит продемонстрировать свои знания по 22 учебным предметам: математика, физика, химия, биология, астрономия, русский язык, иностранные языки, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура, труд, ОБЗР и информатика. Уже сегодня ребята напишут свои работы по предмету «Право».

Оценку работ участников проведет жюри, в состав которого вошли опытные педагоги школ Южно-Сахалинска.

Интеллектуальные испытания муниципального этапа завершатся 22 декабря. Победители представят Южно-Сахалинск на региональном этапе школьной олимпиады.