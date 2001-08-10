Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты регионального Отделения Социального фонда России проводят лекции в рамках кампании по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди учащейся молодежи Сахалинской области. Накануне в ходе лекций более 50 студентов СахГУ узнали, как работает обязательное пенсионное страхование, что такое ИПК и как формируется будущая пенсия.

Основной целью данных мероприятий является формирование у подрастающего поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности каждого за свою будущую пенсию.

Лекции и уроки включали теоретическую часть, в которой студенты познакомились с устройством пенсионной системы, узнали, зачем нужен СНИЛС, как формируется пенсия и почему важна официальная «белая» заработная плата. Специалисты Отделения СФР по Сахалинской области также рассказали о мерах социальной поддержки граждан по линии Социального фонда и основах финансовой безопасности. В заключение уроков у студентов была возможность проверить полученные знания с помощью тестов.

Чтобы молодые люди могли в любое время обновить полученные знания, каждому участнику лекций были вручены учебники «Всё о будущей пенсии. Для учёбы и жизни», в которых в доступной и интересной форме раскрыты самые важные аспекты формирования будущей пенсии, а также история пенсионной системы нашей страны.

«Кампания по повышению пенсионной грамотности проводится в Сахалинской области несколько лет. В 2024 году региональное Отделение Соцфонда организовало 49 образовательных мероприятий в средних и высших учебных заведениях островного региона. Их участниками стали более тысячи школьников и студентов. Главная цель кампании – в простой и доступной форме объяснить молодежи как формируются пенсионные права и рассчитывается пенсия, а также напомнить, что задумываться о пенсии следует задолго до ее наступления», – сообщила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.

Образовательная кампания в островном регионе продлится до конца года. Педагоги учебных заведений, желающие в декабре для своих учеников организовать урок по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности под руководством специалистов Отделения Соцфонда по Сахалинской области, могут отправлять заявки с контактными данными на почту ev.panova@65.sfr.gov.ru.