Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты регионального Отделения Социального фонда России проводят лекции в рамках кампании по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди учащейся молодежи Сахалинской области. Накануне в ходе лекций более 50 студентов СахГУ узнали, как работает обязательное пенсионное страхование, что такое ИПК и как формируется будущая пенсия.
Основной целью данных мероприятий является формирование у подрастающего поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности каждого за свою будущую пенсию.
Лекции и уроки включали теоретическую часть, в которой студенты познакомились с устройством пенсионной системы, узнали, зачем нужен СНИЛС, как формируется пенсия и почему важна официальная «белая» заработная плата. Специалисты Отделения СФР по Сахалинской области также рассказали о мерах социальной поддержки граждан по линии Социального фонда и основах финансовой безопасности. В заключение уроков у студентов была возможность проверить полученные знания с помощью тестов.
Чтобы молодые люди могли в любое время обновить полученные знания, каждому участнику лекций были вручены учебники «Всё о будущей пенсии. Для учёбы и жизни», в которых в доступной и интересной форме раскрыты самые важные аспекты формирования будущей пенсии, а также история пенсионной системы нашей страны.
«Кампания по повышению пенсионной грамотности проводится в Сахалинской области несколько лет. В 2024 году региональное Отделение Соцфонда организовало 49 образовательных мероприятий в средних и высших учебных заведениях островного региона. Их участниками стали более тысячи школьников и студентов. Главная цель кампании – в простой и доступной форме объяснить молодежи как формируются пенсионные права и рассчитывается пенсия, а также напомнить, что задумываться о пенсии следует задолго до ее наступления», – сообщила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
Образовательная кампания в островном регионе продлится до конца года. Педагоги учебных заведений, желающие в декабре для своих учеников организовать урок по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности под руководством специалистов Отделения Соцфонда по Сахалинской области, могут отправлять заявки с контактными данными на почту ev.panova@65.sfr.gov.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
09:40 Сегодня «Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО
10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 14:02 Сегодня Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
- 13:18 Сегодня Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
- 12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
- 10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?