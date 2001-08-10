Южносахалинка Яна Бондаренко: как совместить материнство, творчество и победы на конкурсах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Счастливое материнство». Он направлен на всестороннюю поддержку женщин: от сохранения физического здоровья беременных до трудоустройства, профессиональной самореализации мам, организации досуга, социальных мер поддержки и других направлений, которые помогают строить крепкие и благополучные семьи.
Одним из примеров того, как можно успешно сочетать воспитание ребенка с активным образом жизни, ведением блога и творчеством, является жительница Южно-Сахалинска Яна Бондаренко, известная многим горожанам под псевдонимом Яна Лекс.
Около десяти лет назад Яна переехала на Сахалин и буквально влюбилась в остров и Южно-Сахалинск. Здесь у неё появилась семья, родился сын Платон. Сейчас женщина готовится к появлению второго малыша. Невероятно энергичный и целеустремленный человек, Яна занимается творчеством с четырех лет. Её сценический стаж составляет уже 28 лет. Яна неоднократно представляла Сахалинскую область на многих вокальных состязаниях и конкурсах красоты. С особой теплотой она вспоминает яркое выступление на Всероссийской студенческой весне в Ставрополе перед многотысячной аудиторией. В апреле этого стала абсолютной победительницей конкурса «Королева Дальнего Востока» (г. Хабаровск), а в июне на десятом национальном конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия Мира 2025» (г. Москва) была удостоена престижного титула и права представлять страну на международных конкурсах красоты.
Яна посвящает много времени личной реализации, здоровью: тщательно следит за питанием и активно занимается спортом. В воспитании ребёнка также ориентируется на такие важные моменты, как режим дня малыша, следит за активностью и эмоциональной атмосферой.
Немаловажную роль играет поддержка близких людей и особенно мужа Андрея. Она отмечает, что в их семье существуют особые традиции, такие как совместные вечера за играми и живым общением, что способствует укреплению семейных уз. Отметим, благополучие матери как основа семейного счастья — это принцип, который полностью отражает цели губернаторского проекта «Счастливое материнство».
– На Сахалине очень здорово растить детей, потому что у нас есть все для этого — море, свежий воздух, шикарный парк, аквапарк, огромное количество детских площадок, детских центров. Всем сердцем люблю Южно-Сахалинск. Идеальное место для построения семьи. У нас всё в пешей доступности. Преображаются дворы, строятся площадки, много зелени. Важное значение имеют и социальные выплаты, которые получают женщины и семьи с детьми, – поделилась Яна Бондаренко.
Отметим, в Южно-Сахалинске создана прочная основа для счастливого материнства и детства, формируется комплексная система поддержки для женщин и подрастающего поколения. Совершенствование программ, которые улучшают жизнь южносахалинских семей – приоритет работы губернатора Валерия Лимаренко. Этому направлению глава островной области уделяет особое внимание.
