Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подводят итоги масштабной работы по временному трудоустройству молодежи. Более 5800 подростков этим летом нашли работу при содействии островных кадровых центров, а с начала года временную занятость обеспечили более чем для 7000 школьников.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости населения, 225 организаций из разных сфер, включая учреждения образования, культуры, спорта и благоустройства, предоставили для несовершеннолетних жителей области различные вакансии. Поскольку большинство подростков еще не имеют профессиональной квалификации, они работали дворниками, рабочими зеленого хозяйства, уборщиками помещений, курьерами, подсобными рабочими, а также занимались обработкой информационных материалов и переплетом документов.

Заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева подчеркнула, что трудоустройство через кадровые центры гарантирует подросткам официальное оформление, безопасные условия труда и заработную плату с учетом районного коэффициента и северных надбавок. Основная цель этой работы - показать молодежи, что труд может быть интересным и приятным, помочь им получить первый профессиональный опыт и воспитать ответственность за результаты своей работы.