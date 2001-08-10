Тихоокеанское
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12:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск внедряет нейросети для анализа городской инфраструктуры

Южно-Сахалинск внедряет нейросети для анализа городской инфраструктуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска рассматривают нейросетевые технологии для автоматического учета городской инфраструктуры. На заседании проектного офиса цифровой трансформации представили первые результаты работы искусственного интеллекта, который анализирует фотопанорамы улиц и выявляет объекты, требующие внимания.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, технологию уже тестируют для инвентаризации улично-дорожной сети. Разработчики системы продемонстрировали ее возможности на примере Казани, Грозного и Уфы, где нейросети успешно применяют для мониторинга состояния тротуаров, дорожных знаков и других элементов городской среды.

Советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько заявил, что городские департаменты должны активнее внедрять подобные решения. «Мы видим большой потенциал в нейросетях для учета инфраструктуры. В ближайшее время технологию интегрируют в «Цифровой двойник Южно-Сахалинска», — подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что автоматизированный анализ сокращает время на инвентаризацию и снижает число ошибок. Искусственный интеллект не только фиксирует текущее состояние объектов, но и помогает оперативно выявлять повреждения, что упрощает планирование ремонтных работ.

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