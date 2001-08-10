Саперы ВВО очистили 28 гектаров острова Шумшу от взрывоопасных предметов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военные саперы Восточного военного округа продолжают очищать остров Шумшу от боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы проводят в рамках подготовки к открытию мемориального комплекса, посвященного 80-летию Победы над Японией.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, на сегодняшний день специалисты уже обследовали 28 из 44 запланированных гектаров территории. За время работ они обнаружили 3 514 взрывоопасных предметов, включая патроны от винтовок Мосина и Арисака, гранаты и артиллерийские снаряды. Все находки уничтожают на месте методом контролируемого подрыва.
Основные усилия саперов сейчас сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируют провести реконструкцию высадки морского десанта. Для выполнения задач задействовали 20 военнослужащих и 5 единиц спецтехники. После завершения разминирования военные примут участие в исторической реконструкции вместе с активистами из движения исторических клубов России.
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