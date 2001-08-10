Тихоокеанское
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17:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян приглашают вспомнить творчество Солнца русской поэзии

Островитян приглашают вспомнить творчество Солнца русской поэзии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех ценителей творчества Александра Сергеевича Пушкина на подиумные чтения в рамках акции «Декламируй». Она пройдет 6 июня в 17.00.

В этот день каждый сможет стать частью праздника: в свободный микрофон пройдут громкие чтения произведений «солнца русской поэзии». Свои любимые стихи прочитают участники творческого объединения «Интонация», театральной студии при СахОУНБ «Счастливый случай».

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