86% компаний в Южно-Сахалинске принимают на работу родственников сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опрос сервиса SuperJob выявил, что работодатели в Южно-Сахалинске активно нанимают родственников своих сотрудников. В результате исследования 86% компаний подтвердили, что рассматривают кандидатуры родных работников, в то время как только 7% организаций не принимают таких соискателей.

Интересно, что размер компании влияет на готовность принимать на работу родственников. В малых предприятиях, где численность сотрудников составляет до 100 человек, 75% работодателей открыты для найма родственников. В то же время, в средних и крупных компаниях с численностью от 100 до 1000 работников этот показатель возрастает до 92%. Как рассказали ТИА "Острова" в исследовательском центре SuperJob, такая тенденция наблюдается во многих отраслях.

Наиболее активно работодатели нанимают родственников на производственных предприятиях, где этот показатель достигает 89%. Строительные компании также проявляют высокую активность в этом вопросе — 83% из них готовы принимать на работу родных сотрудников. В сфере продаж ситуация немного иная, но все же 68% работодателей используют эту практику. Таким образом, тенденция к найму родственников сотрудников продолжает сохраняться в различных секторах экономики.

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Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 года