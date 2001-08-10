Почта России доставляет ветеранам поздравления Президента с 80-летием Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня Победы Почта России доставляет ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 305 000 писем лично в руки почётным адресатам по всей стране, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
В конверте - именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне от президента России.
В Сахалинскую область поступили 223 письма с пометкой «Москва. Кремль». Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.
«Важная и почётная задача Почты из года в год - доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего Президента с Днём Победы. В годовщину важнейшего события в истории России мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжёлые годы войны», - отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.
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