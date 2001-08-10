Молодежь Южно-Сахалинска приняла участие в акции по высадке деревьев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня Победы, который отмечают 9 мая, в сквере защитников Отечества состоялась акция по высадке деревьев. Это мероприятие объединило участников специальной военной операции, их семьи, молодежные организации, общественность и неравнодушных горожан. Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин также принял активное участие в акции, подчеркивая важность таких инициатив для формирования патриотического духа среди молодежи.
Особое внимание на мероприятии уделили детям и молодежи, для которых высадка деревьев стала не просто формальностью, а значимым опытом. Многие юные участники впервые принимали участие в подобной акции, и этот момент, безусловно, запомнится им надолго. Мэр города отметил, что такая традиция высаживать деревья перед 9 мая символизирует новый жизненный цикл и является данью уважения к ветеранам, отстоявшим честь родины. Он подчеркнул, что молодое поколение должно осознавать, что они живут в сильной и независимой стране.
В рамках акции юнармейцы Тимур и Полина высадили одну из берез вместе с мэром. Они аккуратно поместили саженец в подготовленную яму, засыпали его садовой землей, укрепили корни и полили дерево. В дальнейшем за молодыми березами будут тщательно ухаживать, чтобы они прижились и начали расти. Специалисты уверяют, что листья на этих растениях распустятся уже в ближайшие недели, что станет еще одним шагом к озеленению города. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, такие мероприятия способствуют не только улучшению экологии, но и укреплению связей между поколениями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:15 Вчера Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
15:02 5 Мая Мошенники более 7 000 раз пытались дозвониться до жителя Южно-Сахалинска
14:14 6 Мая В Южно-Сахалинске 6 и 7 мая ограничат движение и парковку
10:39 6 Мая В Южно-Сахалинске подростки купили автомобиль и промчались по улицам на его крыше
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
Выбор редакции
- 09:23 Вчера В Кубке Сахалинской области по плаванию участвуют 430 спортсменов
- 16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
- 11:32 6 Мая В Южно-Сахалинске в честь юбилея Победы состоятся праздничные концерты
- 08:58 5 Мая Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?