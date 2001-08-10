Молодежь Южно-Сахалинска приняла участие в акции по высадке деревьев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня Победы, который отмечают 9 мая, в сквере защитников Отечества состоялась акция по высадке деревьев. Это мероприятие объединило участников специальной военной операции, их семьи, молодежные организации, общественность и неравнодушных горожан. Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин также принял активное участие в акции, подчеркивая важность таких инициатив для формирования патриотического духа среди молодежи.

Особое внимание на мероприятии уделили детям и молодежи, для которых высадка деревьев стала не просто формальностью, а значимым опытом. Многие юные участники впервые принимали участие в подобной акции, и этот момент, безусловно, запомнится им надолго. Мэр города отметил, что такая традиция высаживать деревья перед 9 мая символизирует новый жизненный цикл и является данью уважения к ветеранам, отстоявшим честь родины. Он подчеркнул, что молодое поколение должно осознавать, что они живут в сильной и независимой стране.

В рамках акции юнармейцы Тимур и Полина высадили одну из берез вместе с мэром. Они аккуратно поместили саженец в подготовленную яму, засыпали его садовой землей, укрепили корни и полили дерево. В дальнейшем за молодыми березами будут тщательно ухаживать, чтобы они прижились и начали расти. Специалисты уверяют, что листья на этих растениях распустятся уже в ближайшие недели, что станет еще одним шагом к озеленению города. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, такие мероприятия способствуют не только улучшению экологии, но и укреплению связей между поколениями.