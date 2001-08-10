На Сахалинских дорогах обустроят более 8 км ограждений и 5,5 км тротуаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году на автодорогах Сахалина обустроят более 8 километров ограждений и 5,5 километров тротуаров благодаря реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы запланированы в Южно-Сахалинске, Поронайском и Невельском районах, что значительно улучшит условия для пешеходов и автомобилистов.
В рамках нацпроекта планируется установить 464 дорожных знака, 149 сигнальных столбиков, 6293 погонных метра барьерных ограждений и 1881 погонный метр пешеходных ограждений. Также запланировано обустройство 5500 метров тротуаров, создание трех дорожек и 11 пешеходных переходов, а также нанесение почти 34 тысяч метров дорожной разметки. Большой объем работ сосредоточится на участках автодорог Дальнее - Ёлочки и Лермонтовка - Вахрушев, где проходит капитальный ремонт.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минтрансе, в ходе работ также будет обустроен участок региональной автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск между селами Заветы Ильича, Калинино, Зарянское и Люблино в Невельском районе. По словам Эдуарда Ри, первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, завершение этих работ создаст необходимые условия для комфортного передвижения как пешеходов, так и автомобилистов.
Напомним, что в 2024 году в рамках завершившегося нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 19 километров региональных и местных автодорог в Анивском, Холмском, Томаринском районах, Корсакове и областном центре. На этих участках установили 420 дорожных знаков, обустроили 10928 метров барьерных и 690 пешеходных ограждений, а также нанесли 30571 метр дорожной разметки и обустроили почти 3,5 километра тротуаров. С начала 2025 года область активно реализует новый нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, который охватит Холмский, Невельский, Углегорский и Поронайский районы, а также областной центр.
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