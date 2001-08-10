Сахалинские школьники в игровой форме узнали о возможностях человека
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялась интеллектуальная игра под названием "Возможности человека безграничны". В этом увлекательном мероприятии приняли участие семиклассники из южно-сахалинской школы №5, которые продемонстрировали свои знания и умения в различных областях.
Игра включала четыре раунда, каждый из которых состоял из пяти вопросов. Первый раунд был посвящен возможностям человеческого тела, где участники отвечали на вопросы о рекордах по задержке дыхания под водой, отжиманиям и другим физическим достижениям. Второй раунд проверял знания о выдающихся ученых и их изобретениях, в то время как третий раунд был творческим и касался известных писателей, художников и архитекторов. Заключительный раунд сосредоточился на достижениях современных людей и их вкладе в различные сферы.
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, в состязании участвовали четыре команды, каждая из которых состояла из 15 человек. По итогам игры три команды получили сладкие призы, а одна команда удостоилась значков с символикой библиотеки. Это мероприятие не только способствовало развитию интеллектуальных способностей участников, но и создало атмосферу дружеского соперничества и веселья среди молодежи.
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