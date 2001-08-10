В Южно-Сахалинске на ремонт закрывают участок улицы Физкультурная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 8:00 четверга, 8 мая, дорожные бригады начнут восстановление асфальтобетонного покрытия на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске. Работы также включают регулировку высоты люков колодцев на участке от улицы Фабричной до улицы Бумажной. Ожидается, что процесс продлится до 20:00 субботы, 10 мая, в течение которого участок будет закрыт для сквозного проезда, включая прилегающие перекрестки.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, автовладельцам следует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Временное закрытие дороги может вызвать заторы и затруднения в движении, поэтому рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути. Дорожные службы призывают водителей проявлять терпение и внимательность в зоне проведения работ.
Ремонтные работы направлены на улучшение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности движения на данном участке. Важно, чтобы жители и гости города были осведомлены о временных ограничениях, чтобы минимизировать неудобства и избежать неприятных ситуаций на дорогах. Дорожные службы сделают все возможное для завершения работ в установленные сроки.
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