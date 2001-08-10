Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина состоялся субботник, организованный партией "Единая Россия". (https://t.me/ersakhalin) Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединило десятки горожан, готовых внести вклад в благоустройство любимого места отдыха.

Участники собрались у административного здания парка, где их обеспечили перчатками, мешками для мусора, граблями и другим инвентарем. За несколько часов волонтеры привели в порядок аллеи, цветники и зоны отдыха, убрав прошлогоднюю листву, ветки и бытовые отходы.

"Парк Гагарина - это не только зелёная территория, но и место, связанное с памятью и традициями города. Сегодняшний субботник показал, как важно для многих поддерживать порядок и уют своими силами, южно-сахалинцы любят свой парк и готовы заботиться о нём вместе. Спасибо всем, кто пришёл - вместе мы сделали парк чище и уютнее", - поделился мнением директор парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина Илья Прудников.

"Сегодня мы все собрались в парке для того, чтобы привести его в порядок накануне Великого праздника - Дня Победы. Субботник - это не просто уборка. Это символ единства, уважения к прошлому и заботы о будущем. В год 80-летия Победы особенно важно помнить, что мир начинается с малого: с чистого двора, ухоженного парка, солидарности граждан. Партия "Единая Россия" продолжит поддерживать такие инициативы, ведь именно они укрепляют наш дух и связь между поколениями", - рассказал депутат городской думы Южно-Сахалинска Денис Раздобреев.

Партия "Единая Россия" благодарит всех волонтеров и напоминает: сохранение памяти о Великой Победе - это не только слова, но и дела, которые объединяют нас здесь и сейчас.