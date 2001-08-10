Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске новые газовые энергоагрегаты Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 получили имена в честь защитников Отечества, что символизирует уважение к их подвигам. В торжественной церемонии, состоявшейся в честь этого события, приняли участие руководители компании ПАО «Сахалинэнерго», родственники героев, а также представители профсоюзной организации энергетиков.

Газовый энергоагрегат №9 теперь носит имя Анатолия Иосифовича Чупрынина, ветерана Великой Отечественной войны. Он служил на 3-м Белорусском фронте, участвовал в штурме Кёнигсберга и получил множество наград, включая ордена Славы и медали «За отвагу». После войны Анатолий Иосифович трудился машинистом насосных установок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, где проработал 42 года и был удостоен звания «Почетный энергетик топливно-энергетического комплекса».

Второй газовый энергоагрегат №10 назвали в честь Евгения Артуровича Спирина, героя специальной военной операции, который был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Евгений родился в 1989 году и начал свою карьеру на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в 2011 году. Он проявил себя как ответственный и высококвалифицированный специалист, а также активно участвовал в общественной жизни, став заместителем председателя профсоюзного комитета.

Как отметил первый заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Сахалинэнерго» Павел Яковлев, присвоение имен новым энергообъектам подчеркивает связь поколений и преемственность подвига. Новые газотурбинные установки мощностью 50 МВт, введенные в эксплуатацию в прошлом году, помогут покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, крупнейшего производителя электроэнергии на Сахалине. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и правительства региона, сообщили ТИА "Острова" в энергетической компании.