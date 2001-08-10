Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности 9 Мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время проведения праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске будут усилены меры безопасности. Центральным событием в День Победы станет военный парад, "Бессмертный полк", также горожан ждет вечерняя программа. Для обеспечения безопасности зрителей вход к месту торжеств будет организован через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками металлодетекторов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вход к месту военного парада будет организован через пункты, которые будут расположены:

- на Коммунистическом проспекте в районе городского бассейна;

- улице Тихоокеанской в районе дома №2;

- с западной стороны площади Победы.

Пройти на вечернюю программу на площади Победы можно через следующие пункты:

- с южной и северной сторон площади Победы по улице Горького;

- с западной стороны проспекта Победы.

По периметру пространства установят леерное ограждение. При входе контролеры-распорядители будут проверять у посетителей наличие запрещенных предметов. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на место проведения праздничных мероприятий не допускается проносить:

- оружие любого типа, а также колющие и режущие предметы, включая их напоминающие копии;

- аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости;

- любые жидкости, алкогольные напитки;

- профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (кроме аккредитованных СМИ);

- дроны.

Вход с животными, самокатами и велосипедами запрещен. Также ввиду большого скопления людей горожан просят воздержаться от использования детских колясок. Южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья просим приходить заранее.

Рекомендовано минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра. Полный список запрещенных предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области. Граждане, имеющие предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.

Обращаем внимание, что при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить в полицейским или по телефону 112.