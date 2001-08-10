На Сахалине ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные выплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год отделение Социального фонда России выплачивает ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты ко Дню Победы. В этом году 353 жителя Сахалинской области получили дополнительные юбилейные выплаты.

Как рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области, юбилейная выплата в размере 80 тысяч рублей предназначена для 213 пенсионеров, проживающих на Сахалине. Эти средства выделяются согласно Указу президента Российской Федерации и направлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, 140 жителей Сахалина и Курильских островов получили выплаты в размере 55 тысяч рублей. Эти средства предназначены для тех, кто трудился в тылу во время войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях. Также выплаты получили лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. В этом году юбилейные выплаты стали дополнением к традиционной праздничной выплате, которую Отделение СФР по Сахалинской области ежегодно перечисляет ветеранам, что подчеркивает важность заботы о них со стороны государства.