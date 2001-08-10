Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2025
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09:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные выплаты

На Сахалине ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные выплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год отделение Социального фонда России выплачивает ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты ко Дню Победы. В этом году 353 жителя Сахалинской области получили дополнительные юбилейные выплаты.

Как рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области, юбилейная выплата в размере 80 тысяч рублей предназначена для 213 пенсионеров, проживающих на Сахалине. Эти средства выделяются согласно Указу президента Российской Федерации и направлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, 140 жителей Сахалина и Курильских островов получили выплаты в размере 55 тысяч рублей. Эти средства предназначены для тех, кто трудился в тылу во время войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях. Также выплаты получили лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. В этом году юбилейные выплаты стали дополнением к традиционной праздничной выплате, которую Отделение СФР по Сахалинской области ежегодно перечисляет ветеранам, что подчеркивает важность заботы о них со стороны государства.

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