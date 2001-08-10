В Южно-Сахалинске начинается ремонт нового участка проспекта Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ремонт проспекта Победы в Южно-Сахалинске стартовал с замены брусчатки и бортового камня, а также обновления освещения и дорожных знаков. Это финальный этап создания единого архитектурного облика «праздничного квадрата», который объединяет ключевые улицы центра города. Все работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, подрядная организация начала выполнять контракт в апреле 2025 года. К настоящему моменту уже заменили 255 светильников на опорах наружного освещения, а рабочие демонтируют старую брусчатку для установки гранитного бортового камня. Производитель работ Александр Беломытцев отметил, что брусчатку меняют по обеим сторонам проспекта, чтобы привести его в единое цветовое решение. После завершения основных работ начнется озеленение территории. На первом этапе, до 1 июня, работы сосредоточены на южной стороне проспекта, затем подрядчики перейдут к северной части и участку от улицы Чехова до проспекта Мира.
По словам ведущего инженера управления дорожного хозяйства Александра Салабаева, контрактом предусмотрено обновление дорожного ограждения на улице Амурской и установка новых дорожных знаков. Фрезерование асфальта планируется начать с 10 мая на участке от улицы Ленина до улицы Чехова. Завершить все работы подрядная организация должна до 1 сентября 2025 года. Это позволит создать современную и удобную городскую инфраструктуру для автомобилистов и пешеходов.
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