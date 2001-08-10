Сахалинцы рассказали, где собираются провести лето

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что 64% трудоустроенных южносахалинцев намерены взять отпуск этим летом. Из них 17% предпочитают отдыхать дома, 15% отправятся на дачу или в деревню, 24% планируют путешествовать по России, а 8% выберут зарубежные направления. Эти данные подчеркивают разнообразие отпускных предпочтений среди работающего населения города.

Женщины чаще выбирают путешествия как по России, так и за границу. В частности, 30% горожанок планируют поездки по стране, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 19%. Что касается зарубежного отдыха, то 10% женщин и 6% мужчин намерены отправиться за пределы России. Также респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще всего выбирают поездки по России, тогда как те, кто старше 45 лет, предпочитают отдых на даче.

Интересно, что только 2% опрошенных южносахалинцев планируют взять кредит для финансирования своего летнего отпуска. В этом году молодежь до 35 лет проявляет большую склонность к кредитованию, с показателем в 4%, чем их старшие сверстники. При этом 9 из 10 респондентов уверены, что брать кредит на отпуск - это нерационально, подчеркивая, что "кредит на отпуск?! При нынешних ставках - это просто смешно!" Эти мнения отражают общее отношение к финансовым вопросам среди жителей региона.

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Время проведения: 11 - 30 апреля 2025 года.