Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2025
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17:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы рассказали, где собираются провести лето

Сахалинцы рассказали, где собираются провести лето

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что 64% трудоустроенных южносахалинцев намерены взять отпуск этим летом. Из них 17% предпочитают отдыхать дома, 15% отправятся на дачу или в деревню, 24% планируют путешествовать по России, а 8% выберут зарубежные направления. Эти данные подчеркивают разнообразие отпускных предпочтений среди работающего населения города.

Женщины чаще выбирают путешествия как по России, так и за границу. В частности, 30% горожанок планируют поездки по стране, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 19%. Что касается зарубежного отдыха, то 10% женщин и 6% мужчин намерены отправиться за пределы России. Также респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще всего выбирают поездки по России, тогда как те, кто старше 45 лет, предпочитают отдых на даче.

Интересно, что только 2% опрошенных южносахалинцев планируют взять кредит для финансирования своего летнего отпуска. В этом году молодежь до 35 лет проявляет большую склонность к кредитованию, с показателем в 4%, чем их старшие сверстники. При этом 9 из 10 респондентов уверены, что брать кредит на отпуск - это нерационально, подчеркивая, что "кредит на отпуск?! При нынешних ставках - это просто смешно!" Эти мнения отражают общее отношение к финансовым вопросам среди жителей региона.

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Время проведения: 11 - 30 апреля 2025 года.

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